Začíná dostavba úseku dálnice D4, jde o první PPP projekt v Česku

Po dostavbě dálnice dlouho volali hlavně obyvatelé obcí, přes které teď jezdí tisíce aut denně. Čimelicemi denně projede až 15 tisíc aut. Největší provoz je tady v pátek a v neděli odpoledne. A právě nový úsek dálnice by měl dopravě ulevit.



Stavba dálnice D4 mezi Prahou a jihočeským Pískem začala už před 60 lety. V provozu je zatím jen 47 kilometrů z celkových osmdesáti. V pondělí by se tak konečně mělo začít znovu kopat. Zbývající úsek dostaví soukromá firma metodou takzvaného PPP projektu, který se v Česku realizuje poprvé.

Poprv u ns postav dlnici soukrom firma, kter ji bude provozovat. 32 km D4 od Pbrami k Miroticm. Historicky se o tom mluvilo, ale pedchoz pokusy konily neslavn. Dky @KarelHavlicek_, kter to svou urputnost dothl. A vjimen dk i sti opozice, kter ho podpoila. pic.twitter.com/UDDSc1LiJ3 — Andrej Babi (@AndrejBabis) June 7, 2021



Hotovo by tak mělo být už za tři roky. Firma se bude o dálnici starat 24 let. Za tu dobu stát francouzskému konsorciu zaplatí bezmála 18 miliard korun. "Oni to postaví a budou se starat kompletně o servis, služby, údržbu. Dá se říct, že to je svým způsobem jakýsi operativní leasing," vysvětlil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).



Pokud se PPP projekt osvědčí, mohl by se stát vzorem pro stavbu dalších dálnic v Česku, což by zároveň velmi urychlilo jejich výstavbu.

