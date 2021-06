Vlastníci lesů hrozí, že uzavřou cesty pro cyklisty. Mohou za to nová pravidla

Navrhovaný povinný odstup při předjíždění cyklisty by znamenal kolaps pohybu na lesních cestách, upozorňuje Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). "Vlastníkům by v případě, že povinný odstup vstoupí v platnost, nezbývalo než některé komunikace pro potřeby cyklistů uzavřít, aby se neocitli mimo zákon,“ upozorňuje Stanislav Janský, místopředseda SVOL pověřený vykonáváním funkce předsedy. "Proto věříme, že Senát přihlédne k závěrům výborů i naší argumentaci a podpoří pozměňovací návrh, který z našeho pohledu velmi problematickou formulaci z novely zákona vypustí."

Nová povinnost by se totiž vztahovala také na účelové komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby jejich vlastníků nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. "Problém je ten, že na většině těchto komunikací nelze s ohledem na jejich konstrukční parametry, zejména šířku, požadovaný minimální odstup dodržet," říká Janský.

Navrhovaná povinnost by podle SVOL významně ztížila možnost hospodaření na pozemcích zemědělského půdního fondu a pozemcích určených k plnění funkcí lesa, protože by se doprava na nich kriticky zpomalila. "Rychlost pohybu motorových vozidel používaných k hospodaření na pozemcích obsluhovaných účelovými komunikacemi, by se totiž nezbytně rovnala rychlosti jízdy nejpomalejšího z cyklistů, a musela by být dodržována zpravidla po celé délce účelové komunikace, protože místa, kde můžete předjet cyklistu v požadované odstupové vzdálenosti, na lesních cestách prostě nejsou," vysvětluje Janský s tím, že ve svém důsledku by tak nová povinnost vedla k osazování těchto komunikací dopravní značkou B8 Zákaz vjezdu cyklistů.

"Je potřeba si uvědomit, že tyto cesty mají primárně sloužit k obhospodařování lesa a slušní cyklisté jsou na nich stejně tak jako chodci sice vítáni, ale měli by mít stále na paměti, že jsou vlastně na návštěvě na majetku někoho jiného a podle toho se také chovat. Je zbytečným extrémem zákonem povýšit jejich zájmy nad účel toho, k čemu je komunikace určena,“ míní Jaroslav Semerák, člen předsednictva SVOL a ředitel podniku Lesy a parky Trutnov. "V případě, že se na takové cestě najednou ocitne lesní technika, cyklisté nebo i chodci, bude ideální vzít do hrsti selský rozum a také vzájemnou ohleduplnost, aby se nikomu nic nestalo. A to se týká všech zúčastněných.“

Anketa Jste pro povinný odstup při předjíždění cyklistů? Ano, 1,5 metru je jasná a bezpečná vzdálenost. 8 53 hlasů Ano, ale není možné ho stanovit takto přesně. 3 25 hlasů Ne, vzhledem k tomu, že 1,5 metru nelze přesně změřit. 64 468 hlasů Ne, české silnice na to nejsou připravené. 25 180 hlasů Hlasovalo 726 lidí.

O poslanecké verzi novely silničního zákona má rozhodovat Senát. A podle předběžných zpráv se k úpravě pravidel nestaví moc pozitivně. Nesouhlasí s ní ani ústavně právní výbor a ani výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Oba senátní výbory shodně navrhují zrušení pevně stanovené vzdálenosti povinného odstupu při předjíždění cyklistů. A senátní výbor pro dopravu se postavil i proti dalšímu návrhu, který má umožnit odtah všech vozidel neoprávněně stojících na chodníku. Naopak oba výbory souhlasí se zákazem provozování takzvaných pivních kol.

Zavedení bezpečné vzdálenost pro předjíždění cyklistů navrhla skupina poslanců v čele s Petrem Dolínkem z ČSSD. Řidiči by v místech, kde je to možné, museli míjet cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru. V oblastech, kde je rychlost omezená na 30 km/h pak minimálně v metrové vzdálenosti. Kritici tvrdí, že to nebude možné dodržet, hlavně na úzkých českých okreskách, které jsou navíc mnohdy v zuboženém stavu. Policie navíc podotýká, že nebude mít, jak předepsanou vzdálenost měřit.