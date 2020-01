Ujíždějící řidič zranil policistu! Měl zákaz řízení, putoval rovnou do cely

Policejní zásah natočili lidé z oken. Na záběrech je vidět, jak se policisté snaží dostat 41letého muže pod kontrolu. Chvíli předtím ujížděl ulicemi města a naboural při tom několik zaparkovaných aut. Skončil až v Londýnské ulici, kde mu cestu zatarasili policejními vozy.

"Řidič se řítil ústeckými ulicemi velice vysokou rychlostí, došlo ke zranění jednoho z policistů, do kterého řidič najel," popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

"Tady ho svalili na zem, dali mu pouta. Nevím, co se dělo, tady bylo asi pět aut policejních. Bylo to nějaký moc divoký, jednoho policajta dávali do sanitky, ten kulhal," uvedl jeden ze svědků.

Hned, jak policie vytáhla řidiče z auta, bylo jasné, proč ujížděl. Alkohol sice žádný nepil, ale za volantem vůbec neměl sedět. "Má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, test na přítomnost drog řidič odmítl," dodala Hyšplerová.

Zadržený muž skončil v policejní cele, policisté to ale neměli daleko, protože cely jsou hned za rohem. Za ujíždění policii, maření výkonu úředního rozhodnutí a možná i jízdu pod vlivem drog by řidiči mohlo hrozit vězení až na tři roky.