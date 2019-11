Projetí červené nebo mobil za volantem? Padnou tvrdší tresty

Novelou zákona hodlá ministerstvo zbezpečnit dopravu a předejít zbytečným nehodám, apeluje zejména na dodržování vyžadovaných pravidel. Například řidičů, kteří za volant usednou bez řidičského oprávnění - ať už o něj přišli, nebo si řidičák vůbec neudělali – totiž v posledních letech přibývá. Podle údajů idnes.cz takových přistižených hříšníků bylo jen v loňském roce 2072.



V současné době hrozí za neoprávněné řízení vozidla pokuta v rozmezí od 25 do 50 tisíc korun, nově by to mělo být od 25 až do 75 tisíc korun. Prodlouží se zřejmě také doba, po kterou následně nebude smět potrestaný řidič usednout za volant.

Současný trest jednoho až dvou let by mohl vzrůst až na tři roky. Aby po uplynulé době řidič získal svůj průkaz zpět, mohl by v budoucnu kromě opakování autoškoly a absolvování psychologických testů mít také povinnost projít speciálním terapeutickým kurzem. Jeho podobu a podmínky ministerstvo zatím dolaďuje.

Posvítit si ministerstvo hodlá i na řidiče, kteří za volantem telefonují nebo píší SMS zprávy. Za manipulaci s telefonem policisté jen za první pololetí tohoto roku rozdali podle údajů irozhlas.cz téměř 32 tisíc pokut. Pokutovat hodlá policie řidiče i v případě, že stojí na červené nebo v koloně, i v takovém případě by neměli ztrácet ostražitost, stále jsou účastníky silničního provozu.

Vyšší pokuty budou padat například i za řízení pod vlivem alkoholu či drog, překročení rychlosti nebo za jízdu na červenou.

Kdy přesně začne novela platit, je zatím jen otázkou. Projednávání je teprve v úplném začátku.