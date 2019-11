Německý řidič vybržďoval a způsobil nehodu! Dostal směšnou pokutu

Další případ nebezpečného vybržďování řešila policie na dálnici D7 u Loun na severu Čech. Německý řidič tam bránil v průjezdu českému, až se stala nehoda, kterou policie vyřešila dvoutisícovou pokutou. Zatímco v Německu by za takové jednání hrozilo i zabavení vozidla, v Česku až tak vysoké sankce nehrozí. Ale to by se mohlo brzy změnit.