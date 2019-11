Na D1 instalují silničáři nové značky. Zakazují předjíždění kamionům

I přesto, že před zimou zmizely z opravované dálnice D1 stavební stroje a zúžené pruhy, řidiči se při cestě po volné dálnici mnohdy zdrží i dlouhé minuty. Mohou za to často předjíždějící kamiony.

Aby se provoz přes zimu zklidnil a uvízlé kamiony nezablokovaly celou dálnici, bude od prvního prosince platit zákaz předjíždění na dvou nejrizikovějších úsecích dálnice D1 na Vysočině.

V úterý začala instalace proměnlivých zákazových značek u Jihlavy. "Je to ve směru z Prahy od 79. do 104. kilometru. V opačném směru do hlavního města je to od 133. do 104. kilometru," popsal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Zákazové značky se budou rozsvěcet jen při špatném počasí nebo velké hustotě provozu. Pokud zákaz předjíždění řidiči kamionů poruší, riskují pokutu až deset tisíc, připsání sedmi bodů a zákaz řízení na rok.

Zákaz předjíždění bude pro kamiony při jízdě na D1 na Vysočině platit na celkem čtyřiapadesáti kilometrech do konce února. Co bude se zákazy poté, se bude teprve rozhodovat.