Hasiči nedokázali uhasit elektroauto, dívka (19) ve voze uhořela

Dívka narazila s autem do stromu poté, co ujela po rodinné hádce z domu. Její otec jí podle svědků údajně následoval a snažil se svou dceru zastavit. Ta později, ale nezvládla své řízení a narazila přímo do stromu. Auto okamžitě zachvátily plameny.

Mladá dívka tak uhořela přímo před zraky svého otce. "Bylo to strašné, otec pořád jen plakal a křičel, že je mu to líto,“ popsal tragickou nehodu jeden ze svědků pro Bild.de

Podle hasičů byla záchrana dívky nemožná, jelikož dveře od elektrického auta nešly mechanicky otevřít, a tak jediné co mohli dělat, bylo ochlazovat baterie v autě. Elektromobil se podařilo otevřít, až když byl požár kompletně uhašen.

Policie okamžitě zahájila vyšetřování možných příčin nehody, nikdo zatím nebyl obviněn.