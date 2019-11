Další omezení na D1, to nejhorší na řidiče teprve čeká!

Ještě před týdnem dělníci na Vysočině před zimou dodělávali poslední drobné opravy. Nyní se ale auta už mohou pohybovat ve všech pruzích 130 kilometrů v hodině. Zůstane to tak minimálně do konce února. Pak to ale začne.

Na D1 se pojede v omezení přes sedmdesát kilometrů. Mezi Koberovicemi a Větrným Jeníkovem bude omezení dokonce rekordně dlouhé - třiadvacet kilometrů v kuse!

"Některé firmy, které jsme měli na úseku u Humpolce, naprosto nezvládly tu stavbu a my jsme je nakonec ze staveniště vykázali a smlouvu jsme jim rozvázali. Znamená to skluz, který budeme muset dohánět," vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Definitivně si řidiči oddechnou až za dva roky. Se začátkem prosince 2021 by mělo být konečně hotovo.