Citroën slaví 100 let! Do Francie zamířili se svými veterány i Češi

Automobilka během sta let vyrobila desítky různých modelů. Ty teď mohly o víkendu ve Francii obdivovat statisíce návštěvníků z celého světa. "Historická auta lidi zajímají víc než kdykoli předtím. Moje první vzpomínka je na to, jak mě táta svezl ve starém autě," řekl Xavier Crespin ze společnosti Citroën.



Prvního krasavce automobilka vyslala do světa v roce 1919 a průměrný Francouz na něj v té době šetřil několik let. Vyrobeno bylo přes 24 tisíc kusů. Do Francie se svými opečovávanými automobilovými veterány přijely i desítky Čechů.



Přes tisíc kilometrů takzvanou Kachnou ujel i pan Čmolík. Legendární model 2CV patří k těm nejoblíbenějším v historii, prodalo se ho na pět milionů kusů. "Je to 35 let staré auto, ale to jede úplně normálně. Na cestě jsme byli od pondělka do čtvrtka," popsal Čmolík.



Jízdu v historickém autě si mohli redaktoři televize Nova vyzkoušet na vlastní kůži. Limuzína z roku 1936 byla schopná jet až 100 kilometrů v hodině. "Koupil jsem ho jako vrak a sám ho opravil. Všechny díly jsou originální," popsal majitel vozu Sylvian Varin.



Na své si přišli i filmoví fanoušci Fantomase či série o francouzských četnících. I tam si jeden z modelů zahrál. Francouzská značka ale myslí i na budoucnost, v blízké době se na trhu objeví moderní auta, která prý nebudou potřebovat řidiče.