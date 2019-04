Budoucnost je tu! Po Ústí mají už za rok jezdit autonomní auta bez řidičů

Ústí nad Labem má být prvním městem u nás, kde se začnou testovat samořiditelná auta. Magistrát si nechal vypracovat studii, která zkoumala, zda to v městských podmínkách půjde. Provozu těchto vozidel po předem vybraných silnicích prý nic nebrání.

Ještě nedávno zněla myšlenka samořiditelných vozidel jako hodně vzdálená budoucnost. Po zahraničních testech už ale plně automatická vozidla začneme zřejmě velmi brzy potkávat i u nás. Konkrétně na ulicích v Ústí nad Labem.

"V tom projektu je takový první předpoklad v roce 2020. Je potřeba k tomu nastavit infrastrukturu, dodělat vodorovné značení, značky," vypočítal náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský.

Neznamená to ale, že by najednou Ústí zaplavila auta bez řidičů. Autonomní vozidla se budou pohybovat jen na předem vybrané trase vedoucí městem i jeho okolím, za volantem při tom stále bude sedět člověk.

Taková praxe je běžná i v zahraničí. Řidič nechá vozidlo řídit samo, v případě potíží ale musí být připraven zasáhnout a převzít řízení.

"Chceme, aby Ústí nad Labem bylo centrem výzkumu a vývoje autonomních a aut a aby to byl jedna z nosných myšlenek, která sem přitáhne vysoce vzdělané lidi," sdělil iniciátor projektu Martin Hausenblas.

Trasa, kudy budou taková vozidla jezdit, ještě není vybrána. Už příští týden se ale mají sejít experti, kteří zvolí místa s různými povrchy, křižovatkami, zatáčkami a nájezdy, prý aby trasa byla co nejpestřejší.

"Vím, jak to funguje, jak to ulehčí energii, tak se na to těším i z toho hlediska, že člověk nebude muset řídit," plánuje majitel samořiditelného auta Ondřej Havlík.

V dalších letech mají v Česku vzniknout specializované polygony pro výzkum a vývoj samořídících vozidel.