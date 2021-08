Nádherné veterány se sjíždějí do Prahy. Čeká je unikátní závod

Škoda Rapid OHV z roku 1940, Popular z roku 1937, Aero 500 či Lagonda Supercharged z roku 1932, MG M midget z roku 1929 a nebo Praga Piccolo dokonce z roku 1927. To jsou jen některé z unikátních kousků, které dávají vzpomenout nádherné časy automobilismu.

Na tři desítky nablýskaných veteránů z 20. a 30 let minulého století se ve středu odpoledne sjíždí před sídlo Autoklubu ČR v pražské Opletalově ulici, aby se v plné parádě předvedly obdivovatelům. Ve čtvrtek ráno pak z improvizovaného závodního depa a připravené startovní rampy vyrazí do letošního závodu 1000 mil československých, při kterém na trase do Bratislavy a zpět během tří dnů dvakrát protnou Česko.

Soutěž obnovuje tradici závodu 1000 mil československých, který byl pod záštitou prezidenta Tomáše G. Masaryka pořádán Autoklubem republiky Československé v letech 1933, 1934 a 1935.

"Ve spolupráci s organizátory jsme obnovili tradici startu Mílí před klubovým domem, a to podle totožného scénáře, jak probíhal ve třicátých letech minulého století. A je skvělé vidět, že poutá stejně velkou pozornost veřejnosti, která dnes obdivuje unikátní historické stroje. Udržovat mobilní kulturní dědictví a odkaz technického umu našich předků je neodmyslitelnou součástí naší mise," popisuje prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Ve středu si může veřejnost v Praze prohlédnout veteránské skvosty až do pozdních odpoledních hodin. Ve čtvrtek od 6 hodin ráno si pak mohou fajnšmekři vychutnat odjezd vozů ze startovní rampy. "Ta atmosféra je fakt výjimečná,“ zve všechny milovníky historie Jan Šťovíček.

V závodním depu v Opletalově ulici připravili organizátoři bohatý doprovodný program s živou hudbou, přehlídkou dobové prvorepublikové módy i akcí pro děti s připomínkou legendární české závodnice Elišky Junkové, vstup je zdarma.

Původní akce 1000 mil československých byla rychlostním závodem cestovních automobilů na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha-Kolín-Německý Brod-Jihlava-Velké Meziříčí-Brno-Břeclav-Bratislava. Účastníci závodu jeli z Prahy do Bratislavy a zpět do Prahy bez přerušení dvakrát. Celkem tedy absolvovali téměř 1600 kilometrů ostré jízdy bez odpočinku.

O připomenutí závodu se snažili nadšenci v letech 1970-1972, ale teprve v roce 2013 při příležitosti 80. výročí prvního ročníku začala současná novodobá tradice. Od roku 2015 jezdí historické automobily 1000 mil československých každoročně. A fakt, že se jede na výrazně zkrácené trase, závodu vůbec neubírá na atraktivitě.

Letos startovní listina čítá téměř 120 převážně předválečných historických vozů. Závod se koná jako připomínka 120. výročí narození automobilového a motocyklového závodníka Bohumila Turka, jehož kariéru ukončila havárie na závodu 1000 mil československých v roce 1935.

Pořadatelem soutěže je dnes Spolek 1000 mil československých společně s Autoklubem ČR, Design Veteran Car Clubem Bratislava, Veteran Car Clubem Praha a Národním technickým muzeem. Soutěž je opět součástí národního šampionátu GRAND PRIX historických vozidel o pohár prezidenta Autoklubu ČR, do kterého jsou v letošním roce zařazeny vedle 1000 mil československých také Bugatti GP Zlín a Zbraslav–Jíloviště.

Podívejte se na některé unikáty na snímcích z loňského ročníku: