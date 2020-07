Cyklisté prosazují, aby mohli jezdit dva vedle sebe! Reakce jsou bouřlivé

Iniciativa Jeden a půl metru chce větší bezpečnost pro cyklisty na českých silnicích. Rozproudila diskuzi o předjíždění cyklistů v povinné vzdálenosti 1,5 metru a dodržování bezpečné vzdálenosti. Teď navíc na sociálních sítích rozjela i debatu o tom, zda by nebylo bezpečnější, aby cyklisté ve větších skupinách konečně mohli jezdit ve dvojicích vedle sebe. A reakce jsou bouřlivé. Co si o tom myslíte vy?

"Jízda ve dvojicích. Jízda ve trojicích. V chumlu. Řidiče to znervózňuje a vytáčí do běla," píše Iniciativa 1,5 metru ve svém příspěvku na Facebooku a zároveň vyzývá k debatě, zda by náhodou nebylo ježdění cyklistů po dvojicích vedle sebe bezpečnější:

Věděli jste ale, jaké jsou předpisy?



ČR: Cyklisté smí jezdit jen po jednom, za sebou.



Polsko: Pokud jede víc cyklistů, mohou jet dva vedle sebe.



Austrálie: Jízda ve dvojicích, když vás jede víc, je dokonce povinná.

Jaký na to máte názor vy? Je podle vás lepších 8 cyklistů za sebou nebo 4 dvojice? ptají se zástupci iniciativy, která vznikla s cílem zajistit větší bezpečnost cyklistů na českých silnicích a má podporu známých tváří sportu i kultury.

Pod příspěvkem o ježdění cyklistů vedle sebe se okamžitě vytvořilo dlouhé vlákno různých názorů. Jak už to tak při podobných diskuzích bývá, lidé se dělí na dva znesvářené tábory - podle jednoho jsou bezohlední řidiči aut, podle druhého zase spíš cyklisté.

Podle zastánců ježdění cyklistů ve dvojicích, je takový způsob bezpečnější: širší skupina cyklistů donutí řidiče, aby se chovali, jakoby před nimi jelo jiné auto - musí pak cyklisty předjíždět s dostatečným odstupem, přejet při tom do protisměru a tím pádem předjíždět jen na přehledných místech. V opačném případě, kdy jede štrůdl cyklistů za sebou, mají řidiči tendenci předjíždět bez okolků a bez dostatečného odstupu a tlačit přitom kola do krajnice.

Z obou táborů ale zní hlasy o tom, že u nás je takové pravidlo jen těžko realizovatelné. Jednak by bylo nutné zásadně změnit myšlení řidičů i cyklistů, ale hlavně k tomu nejsou uzpůsobené české okresky, které jsou často moc úzké a hlavně u krajnic rozbité. Na širokých silnicích by širší kompaktní "balík" cyklistů řidičům zas tolik nevadil, ale kolik takových úseků u nás máme…

"Stačí základní ohleduplnost a trochu selského rozumu od řidičů i cyklistů," vyzývá jeden z diskutujících.

Prosazovat větší respekt mezi oběma tábory je jedním z cílů projektu Jeden a půl metru. "Zjistili jsme zajímavou věc - největším problémem není nedodržování bezpečného odstupu při předjíždění. Ale to, že motoristé o bezpečném odstupu vůbec nevědí. Na tom chceme zapracovat. Naším cílem je, abychom se na kolech i za volantem respektovali, byli k sobě ohleduplní a dodržovali 1,5 metru. A samozřejmě předpisy a psaná i nepsaná pravidla - oboustranně. Zodpovědní musí být i cyklisté," uvádí iniciativa, za kterou stojí známý cyklista Roman Kreuziger a kterou podporuje Petr Vakoč i další cyklistická superstar Peter Sagan, biker a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, motocyklový závodník Filip Salač, zpěvák Palo Habera nebo herec Jiří Langmajer.

"Češi mají cyklistiku nejraději ze všech sportů. Cyklisté jsou ale v Česku součástí 4 tisíc nehod ročně. Desítky z nich jsou smrtelné! Malá vzdálenost při předjíždění je jednou z hlavních příčin kolizí. Výzkumy dokazují, že bezpečný boční odstup je právě 1,5 metru. Nemáme ale nic společného se zákonnou iniciativou politiků, zákon nás nenaučí chovat se k sobě slušně," dodává iniciativa.

Na splnění svých cílů teď vybírá peníze na Hithitu. Necelý týden před ukončením kampaně má od více než 1200 dobrovolných přispěvatelů vybráno přes 80 % z finální částky 980 tisíc korun. "Všichni ambasadoři podporují 1,5 metru zadarmo. Ale ostatní aktivity stojí peníze. Natáčíme videa, která uvidí miliony lidí. Potřebujeme zaplatit reklamu na internetu a v novinách. Vytisknout samolepky, vyrobit reflexní vesty nebo trika 1,5 metru. Vyrazíme za vámi taky na sportovní i kulturní akce. Když vybereme cílovou částku, tedy 980.000,- korun, v roce 2020 oslovíme miliony řidičů i cyklistů. Věříme, že tak můžeme změnit jejich chování a udělat silnice pro všechny bezpečnější, " vysvětlují zástupci výzvy.

Do sněmovny mezitím míří návrh zákona, který má bezpečnější předjíždění cyklistů zakotvit v české legislativě.

Podle novely, kterou předložil poslanec ČSSD Petr Dolínek, by řidiči směli předjíždět cyklisty s bočním odstupem právě nejméně 1,5 metru. Návrh má však řadu odpůrců, vláda k němu zaujala neutrální stanovisko.