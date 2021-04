Česku chybí řidiči kamionů, kvůli zákazu jich čekají na zkoušku tisíce

V Česku chybí podle odhadů téměř 20 tisíc řidičů kamionů. A situaci zhoršuje i to, že uchazeči o řidičáky nemohou kvůli zhoršené epidemické situaci k závěrečným zkouškám v autoškole. Celkem na ně čeká až 35 tisíc lidí.

Mezi čekateli na závěrečné zkoušky je i pan Buriánek. Už rok je na úřadu práce, který mu zaplatil rekvalifikační kurz na autobus. Měl dokonce sehnanou práci v Německu, pandemie mu ale nedovolila nastoupit. Rozhodl se rozšířit si oprávnění o další skupinu.



"Je to taková beznaděj, protože chcete pracovat a nemůžete. Obětujete tomu peníze. Céčko a éčko jsem si musel zaplatit sám, to mi půjčila rodina," popsal.



"Dneska to bude podle kvalifikovaných odhadů zhruba 20 tisíc řidičů, kteří chybí," řekl vedoucí odboru public relations sdružení autodopravců ČESMAD Martin Felix.



Na začátku pandemie nedostatek řidičů kamionů vykryli řidiči autobusů dálkové dopravy. Teď se ale situace zhoršila. "Měli jsme Vánoční kolaps v Británii, máme problémy s Německem s testy, takže někteří řidiči už to nechtějí podstupovat," vysvětlil Felix.



V tuto chvíli čeká v České republice podle asociace autoškol až 3000 uchazečů o řidičské oprávnění na kamion. Zhruba 300 zájemců pak čeká na řidičské oprávnění na autobus.



"Máme takových 20 lidí, který tady jsou déle než půl roku," uvedl jednatel autoškoly Václav Volf. "Žáci tak ztrácejí veškeré návyky, které měli. Takže potom, když se ty zkoušky přiblíží, začínáme hodně zpátky," zhodnotil učitel autoškoly Jakub Moravec.



Každý měsíc absolvuje praktické jízdy v autoškole zhruba 18 tisíc lidí. V březnu se ale nezkoušelo a nevypadá to ani na duben.



"Se snažíme s ministerstvem dopravy, svazem měst a obcí a určitou skupinou zkušebních komisařů celý březen řešit tu situaci," přiblížil předseda Asociace autoškol ČR (AAČR) Aleš Horčička.



"Lidé se kumulují a mám strach z toho, jak se to potom zvládne vyzkoušet a jak to bude dál. Je to taková časovaná bomba," varoval Volf. V roce 2020 si řidičský průkaz udělalo o asi 20 tisíc lidí méně než v letech předchozích.



"Od 12. dubna se budou moci opětovně závěrečné zkoušky dělat, takže věřím, že to několikatýdenní prodlení se prostě dožene, a nemyslím si, že by z toho měl být nějaký dlouhodobý problém," prohlásil ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Více se dozvíte v této reportáži TV Nova: