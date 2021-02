Česká Hlava 22: Na kamionech nesmí být led, zákony ale úklid znemožňují!

Řidiči aut mají ze zákona povinnost odstraňovat před jízdou led a sníh z aut. Hlavně pro řidiče kamionů to ale představuje velký problém, mimo jiné i proto, že existuje velké množství nařízení pro bezpečnost práce, které musí splnit. To činí požadavek na odstranění sněhu v zásadě nemožným.

Sníh a led padající z kamionů může představovat velké ohrožení pro ostatní řidiče na cestách, o dvou nedávných případech jsme psali v tomto článku na TN.cz. Jenže řidiči kamionů mají jen velmi omezené možnosti, jak zákon dodržet.



Při odstraňování ledu a sněhu z návěsu totiž musí pracovat několik metrů nad zemí, na což se vztahují specifická pravidla bezpečnosti práce. Třeba jen použití žebříku se v zákoně týká devět bodů, které nedefinují jen jeho rozměry, ale také jak má být postavený a jaké nástroje může člověk při stání na žebříku využívat.



Je také nutné zajistit místo, nad kterým se pracuje. Nesmí tam jezdit auta, musí tam být ochrana proti pádu lidí i předmětů a místo je také třeba ohradit, nebo k němu zajistit dozor pracovníka. Další pravidla se také týkají přímo shazování materiálu.



"Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců," uvedl mluvčí Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Richard Kolibač.



Na práci ve výškách myslí i další zákony, jako například 79/2013 Sb. Podle něj je potřeba lékařská prohlídka. Prací ve výškách se rozumí práce ve výšce od 1,5 metru.



Úřad se s dotazy na odstraňování sněhu také často potýká. "Řešení musí vycházet z vyhledaných rizik a konkrétních podmínek, na základě těchto skutečností zaměstnavatel stanoví, jak bude postupováno. Může to být například najetí vozidla k rampě, může to být konstrukce například pojízdného lešení, může to být pracovní lávka a tak dále," dodal Kolibač.

Přečtěte si kompletní vyjádření SÚIP: Vyjádření SÚIP k bezpečnosti práce při odstraňování ledu [pdf]



"Ta pravidla nejsou snadno splnitelná. Už jenom to, že by se žebřík neměl používat za špatných povětrnostních vlivů, což je podle mne sněžení, mráz nebo náledí, tedy je ta chvilka, kdy to řidič potřebuje nejvíce. Nebo to ohrazení či dozor, když bude shazovat sníh z návěsu, a ještě má zajistit, aby to nebylo hlučné. Není prostě reálné zajistit metr a půl kolem vozidla," zhodnotil školitel řidičů náklaďáků Aleš Biskup.



Další velký problém podle Biskupa je, když sníh na vrchní části návěsu roztaje a vytvoří se takzvané "lavory". Plachta návěsu je natažená přes příčky, mezi nimiž je asi 40 centimetrů místa. Pokud sníh roztaje, prověs může být až 15 centimetrů. Když voda přes noc zase zmrzne, tak je velký problém ji z návěsu dostat.



Velkým pomocníkem pro řidiče náklaďáků by byla rampa, ke které by řidič kamionu přijel, vylezl na ni a led či sníh z návěsu shodil. Těch je ale v Česku jen velmi málo.



"Přímo na dálniční síti máme jednu rampu, ta je instalovaná na dálnici D5 poblíž hranice s Německem v Rozvadově. Spolupracujeme s ČESMADem, což je organizace, která sdružuje především české dopravce, sledujeme využití této rampy na D5. Je to pilotní program, bereme vážně jejich doporučení, máme vytipováno šest nebo sedm dalších lokací, kde by se tyto rampy mohly instalovat na české dálniční síti," řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Rampa v Rozvadově vyšla podle Rýdla na 240 tisíc korun bez daně.



Redakci TN.cz se také ozval jeden z řidičů, podle něj by rampa měla být ideálně na každé benzínové pumpě. "Ovšem přistavit rampu je jen část problému. Kdo se bude starat o odklízení toho sněhu od rampy? Protože když tam odstraní sníh pět až šest kamionů, tak se tam vytvoří hromada sněhu, která znemožní dalším autům k rampě najet!" popsal řidič kamionu Petr Jurčo.



Dalším problémem je podle Jurča samotné hráblo na sníh. "Nikdo s sebou nevozí dostatečně dimenzované hráblo, které dokáže odhrnout 20 centimetrů sněhu ze střechy návěsu. A to hráblo musí mít dostatečně dlouhou násadu, minimálně jsou potřeba tři metry, protože návěs je široký 2,5 metru. Takže by u té rampy mělo byt i to správné hráblo," dodal Jurčo.

