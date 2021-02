Bič na piráty silnic. Omezovače rychlosti mají být přímo v autě!

Bezpečnost v autě bude už brzy zajišťovat nový inteligentní systém. Zařízení, které musí mít od poloviny příštího roku povinně každé nové vozidlo, bude hlídat maximální povolenou rychlost. Jak? To zatím není jasné. Organizace BESIP o tom informovala ve své strategii, která má za cíl snížit nehodovost způsobenou příliš rychlou jízdou.

Organizace BESIP chce přimět řidiče, aby do svého auta dali zařízení, které bude hlídat překročení maximální povolené rychlosti. Zatím dobrovolně.

"Pokud by řidič z větší části dodržoval rychlostní limity, tak potom by mohl mít bonus na pojištění," vysvětlila Veronika Valentová z Centra dopravního výzkumu.

"Z našich průzkumů vyplynulo, že čeští řidiči o to zájem nemají, nechtějí být špehováni, nechtějí mít takové zařízení v autě," reagoval mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek.

Systém by měl řidiče upozornit vždy, když překročí rychlost. Jakým způsobem ještě není jasné. Jedna možnost je zvukově, druhá zvýšením odporu pedálu, aby nedošlo ke zvýšení rychlosti.

Podle odborníků by bylo nebezpečné, kdyby zařízení vůbec nedovolilo maximální rychlost překročit. "To je úplně nepřípustné, ať máte jakýkoliv systém, nesmí vás to nijak omezit," myslí si dopravní expert Igor Sirota.

Podobných technologií je už v autech celá řada a většinou je řidič má možnost i vypnout. Podle některých odborníků tím ale ztrácí smysl, proto to teď nejspíš nebude možné.