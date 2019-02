Na silnicích se objeví nové značky. Víme, kde budou! PŘEHLED

Několik aut se vyhnulo, jedno už ne. Výsledkem je mrtvý a těžce zraněný. Senior vjel na D5 do protisměru u Ejpovic na Plzeňsku. A právě to je jedno z míst, kde se má objevit nová značka.

Značky budou i na exitech 41 a 357 na dé jedničce, na D2 u Brna, na D6 na exitech 146 a 169 a na dé jedenáctce u Poděbrad. "Ředitelství silnic a dálnice teď začne s výrobou těchto značek a osazeny by měly být během jara," říká mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Zdroj: TV Nova

O značkách po vzoru Rakouska či Německa se mluví od loňského srpna. Ministr dopravy Dan Ťok slíbil, že se o ně postará.

V České republice je 258 mimoúrovňových křížení. Už loni v prosinci měli policisté seznam 130, tedy více než poloviny, která označili jako riziková. A navrhli je osadit novými značkami upozorňujícími na jízdu v protisměru.

Jenže ministerstvo chtělo seznam zúžit na pouhé jednotky. Údajně kvůli lepšímu zdůvodnění, proč je na konkrétním místě značka potřeba. Rozhodnutí by prý mohli napadnout třeba právníci, kteří obhajují vybodované řidiče. Roli zřejmě sehrálo i to, že se před větší investicí musí ukázat, zda novinka zabírá.

"Pevně věříme, že přibudou další křižovatky, které se takto budou osazovat," doufá šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Policisté by značky nejraději instalovali na všechna dálniční křížení, podle Ředitelství silnic a dálnic by to ale nemělo smysl, protože by je řidiči přestali vnímat.

S tím nesouhlasí dopravní experti. "Pravidelně protisměrem jezdí skutečně málokdo, takže tam lze předpokládat, že ta značka skutečně sehraje svojí roli," má jasno Robert Kotál.

"Můžeme se podívat na zahraničí - tam, kde ty značky osadili, tam prakticky skončilo najíždění do protisměru," přitakává další z expertů Roman Budský.

Policisté ročně zaznamenají přes 320 případů jízdy po dálnici v protisměru. Nehod není mnoho, o to horší ale mívají následky.