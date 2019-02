Český kamioňák ohrozil životy lidí! Byl na něj vydán evropský zatykač

Němci na něho podle pasovského vrchního státního zástupce Waltera Feilera vydali evropský zatykač. Dvaapadesátiletý řidič kamionu, se kterým jeho zaměstnavatel krátce po zveřejnění nebezpečných manévrů ukončil pracovní poměr, by tak měl být v německé vazbě, a to až do soudního líčení.

Čech s největší pravděpodobností bude obviněn z pokusu vraždy obecně nebezpečnými prostředky s tím, že jak nebezpečné to jeho lednové počínání na německé dálnici B12 doopravdy bylo, má v nejbližší době určit simulace.

Vyšetřovatelé si díky ní chtějí udělat jasnější obrázek o tom, co přesně řidič mohl při svém riskantním předjížděcím manévru vidět.

Nebezpečné okamžiky se odehrály v lednu letošního roku u hraničního přechodu Strážný. Řidič kamionu se rozhodl předjet vozidlo před ním a málem způsobil srážku s protijedoucím autobusem. V autobuse cestovaly děti.